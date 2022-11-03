Ночная атака, "биолаборатории" в Украине и гибель российских офицеров: 7 новостей, которые вы могли проспать

Итоги прошедшей ночи

Украина продолжает противостоять российской армии уже больше 250 суток. При этом бескомпромиссная борьба происходит не только на военном, но и на политическом фронте — как, к примеру, с осуждением помощи Кремлю Ираном. Одновременно происходит и много других вещей, которые особо "не подбирают" для себя время и место.

Чтобы вы не упустили ничего важного за прошедшую ночь, "Телеграф" специально сделал обширную подборку новостей, которые вы могли проспать. Часть из них касается Украины, а часть — мировых событий.

Ночные взрывы

В ночь на 3 ноября серьезные взрывы прозвучали на Днепропетровщине и Харьковщине. По данным руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, на город была осуществлена атака дроном-шахидом. Вражеская техника повредила один из объектов инфраструктуры, разрушения весьма масштабны.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Киевский район города был обстрелян российскими атаками. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Помимо этого громко было в Запорожье (все дроны сбиты системами ППО), а также временно оккупированных Мелитополе и Херсонщине. Данные о произошедшем на пока неподконтрольной Украине территории все еще уточняются.

Американские военные в Европе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что дополнительные силы обороны страны продолжат оставаться в различных странах НАТО. Среди прочего в их число входит и Польша. Об этом Байден заявил во время выступления на Infrastructure Talent Pipeline Challenge.

"Они будут там длительное время", — среди прочего отметил политик.

Биолаборатории не прошли

В Совете безопасности ООН проигнорировали очередную российскую выдумку насчет Украины. В этот раз речь шла о резолюции насчет создания комиссии, которая бы занялась расследованием "военно-биологической деятельности". Простыми словами — в рф снова заговорили о наличии биолаборатории на территории Украины. При этом российские политики утверждали про неразрывную связь таких учреждений с США. В ООН отметили, что доказательств о наличии подобных объектов в Украине, россия не имеет.

К слову, голосование за документ поддержали только сами россияне, а также представители КНР. Три страны, среди которых Штаты, проголосовали против, еще десяток — воздержались.

Проигрыш "Шахтера"

К сожалению, долгожданная встреча донецкого "Шахтера" с командой РБ "Лейпциг" в рамках Лиги Чемпионов закончилась разгромным поражением украинцев. "Горняки" пропустили в свои ворота аж четыре мяча. Детали — в нашей онлайн-трансляции матча.

Азия поможет саперам

Украинских специалистов по разминированию территории будут обучать зарубежные специалисты, среди которых — и две команды из Камбоджи. Насчет обучения отечественных саперов с премьером Камбоджи Хун Сеном договорился президент Владимир Зеленский, сообщает WP.

ВСУ крошат российских офицеров

За время полномасштабного вторжения россии в Украину на фронте погибло больше 1400 вражеских офицеров. Такие цифры приводят в управлении стратегических коммуникаций Главнокомандующего ВСУ, ссылаясь на статистические данные OSINT.

Угроза с моря остается

Российские корабли по-прежнему несут боевое дежурство в Черном море. По данным ОК "Юг", по состоянию на 3 ноября их общее количество достигает 11, они маневрируют вдоль Крымского побережья. Из этих единиц Черноморского флота два корабля и две подлодки являются ракетоносителями, всего они несут до 24 "Калибров".

За дальнейшим развитием событий четверга, 3 ноября, вы можете следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 253: рф требует гарантий безопасности от Украины, на Донбассе идут тяжелейшие бои