"россия любит воевать зимой": с какими сложностями столкнутся ВСУ в ближайшее время

Зима несет с собой изменение ряда важных факторов боевых действий

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину, но все больше военных экспертов отмечают, что враг затягивает войну на зиму. В это время года война сложнее из-за погодных условий.

Склонность россиян воевать зимой отметил и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин. Он рассказал, что для войны зимой характерны несколько отличий от теплого сезона. Первое, конечно, это более короткий световой день, другая неотделимая часть – холод. Но зимой разница еще и в палитре боевых действий и возможностях спрятаться.

Волошин отмечает, что зимой негде прятаться — видно гораздо дальше, а количество цветов ограничено — черный, белый и серый. Если использовать дроны, то им лучше видно что-то не накрытое или следы. Маскировка и защита в таких условиях сложнее. Демаскировать может и дым, и даже небольшой огонек. Поэтому боевые действия будут вестись совершенно иначе, отмечает Волошин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменение погоды усложнит даже передвижение — колесная техника будет увязать в сырой почве из-за дождей или снега без морозов. Война в таких обстоятельствах становится более ориентированной на артиллерию, кроме вариантов с морозом или сухой погодой.