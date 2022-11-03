Разведчики назвали впечатляющие цифры ежедневных потерь россиян в технике

рф начала закупать технику из старых запасов белорусов

По состоянию на середину октября общие потери оккупационной российской армии в бронетехнике достигли более 40 единиц всего за один день.

Соответствующую информацию в четверг, 3 ноября, обнародовала пресс-служба Министерства обороны Британии, отметив, что, согласно данным, которые удалось установить разведчикам, армия россии в боях с украинскими Вооруженными силами, вероятно, разочарована тем, что вынуждена воевать в старых боевых машинах пехоты. Более того, сами оккупанты называют их "алюминиевыми банками".

В частности, в середине октября благодаря мощному украинскому контрнаступлению потери российской бронетехники выросли более 40 единиц всего за сутки, что примерно эквивалентно боеспособности целого российского батальона.

Кроме того, в последние недели россия, скорее всего, начала закупать не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты в Беларуси.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны россии; войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену", — говорится в тексте британского обзора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне мощного украинского контрнаступления в Харьковской области только за одну неделю потеряли боевой техники более чем на полмиллиарда долларов.