"Просто хотела остаться в живых": жертвы изнасилований оккупантами рассказывают жуткие истории

Большинство военных преступлений вряд ли можно будет когда-нибудь зафиксировать

После освобождения украинских территорий шаг за шагом правоохранительные органы каждый день фиксируют на них новые преступления российских оккупантов. В частности, в качестве "военной стартегии" они используют сексуальное насилие. В декокупированных населенных пунктах Херсонской области создали специальные подразделения, пытающиеся собрать информацию о таких случаях. Через две недели одно из подразделений из Киева собрало 6 историй.

О них рассказали журналисты издания CNN. Как отмечается, 56-летняя жительница села в Херсонской области Татьяна рассказала о жутком случае, который произошел с ней в конце августа. Тогда двое россиян ворвались в ее дом, один из которых ее изнасиловал.

"Единственная мысль, которую у меня была, это остаться живым", — объяснила Татьяна и добавила, что после этого случая ей было стыдно рассказывать об этом даже ближайшим родственникам, тем более что оккупанты пригрозили ей.

Позже подразделение приехало в другое село Херсонской области, в Белую Криницу, где местным жителям раздавали еду. Один из них рассказал об ужасном случае того, как его держали российские военные и имитировали расстрел.

В селе Нововознесенское подразделение из столицы зафиксировало еще два случая сексуального насилия со стороны российских военных. После этого следователи вернулись в Киев, чтобы составить выводы. Они сообщают, что многие преступления оккупантов будет невозможно доказать, многие из них даже не имеют подозреваемых. К тому же, подавляющее количество случаев даже невозможно будет зафиксировать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, психолог и правозащитница Юлия Спорыш рассказала, какие последствия оставляют на украинских территориях после себя российские захватчики, а также почему многие преступления трудно зафиксировать и доказать.