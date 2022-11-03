Отец двух детей и ярый фанат "Динамо": Украина потеряла еще одного защитника (фото)

Мужчина был знатоком военного дела, защищал Украину не первый год

Несмотря на значительные успехи украинских военнослужащих на фронте, развязанная россией война уносит жизни цвета украинской нации. Так, 3 ноября стало известно о смерти старшего лейтенанта ВСУ Алексея Рубцова. Мужчина защищал Украину не первый год, был знатоком военного дела и ушел из жизни в звании старшего лейтенанта.

Трагические новости сообщил спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, передает "Телеграф". По его данным, Рубцов погиб во время выполнения очередного боевого задания.

Андрея Рубцова характеризируют исключительно с позитивной стороны: был честным, порядочным и весьма образованным человеком. Макарук подчеркивает, что был знаком с погибшим лично, поэтому это стало большущей утратой. Впрочем, по его словам, многое со смертью этого военнослужащего потеряла и вся Украина.

Андрей Рубцов

Так военнослужащий выглядел на "гражданке"

У старшего лейтенанта Рубцова остались молодая жена Ирина и двое несовершеннолетних детей. Известно, что мужчина учился в Киевской школе экономики, а также был ярым болельщиком футбольной команды "Динамо". На матчи любимых спортсменов он ездил даже в другие страны.

Отметим, что судя по публикациям погибшего военнослужащего в соцсетях, он был одним из бойцов 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о судьбе судьи-добровольца Дмитрия Константинова. Жизнь мужчины трагически оборвалась на Харьковщине из-за вражеской мины.

Также мы писали о смерти капитана сборной Украины по американскому футболу Дмитрия Сербина. К сожалению, он также погиб при выполнении боевого задания на фронте.