Враг подозрительно активен на юге и старается продавить под Бахмутом: свежие карты боев

Россияне совершают некие телодвижения под Херсоном в надежде запутать украинских воинов — что им, конечно же, не удастся

Таинственное исчезновение российского триколора со здания Херсонской ОГА, а также другие действия оккупантов на юге являются весьма подозрительными в контексте продвижения ВСУ вдоль линии фронта. Вполне вероятно, что россияне до сих пор не определились, будут ли пытаться удержать Херсон с помощью боев, однако видимость последнего все равно создают. Это создает определенные помехи в оценке дальнейших действий врага, чего, вероятно, он и добивается. Вместе с этим серьезно активизировались бои на Донбассе — в районе Угледара, Бахмута и Авдеевки.

По данным Института изучения войны (США), россияне не оставляют надежд на полный захват Донецкой области, поэтому регион продолжает быть одним из наиболее "жарких" в плане происходящих боевых действий. Аналитики подчеркивают: на амбразуру часто бросаются новые "мобики", при этом личный состав командование армии противника совершенно не жалеет.

Помимо этого сообщалось, что россияне пытаются развернуть наступательную кампанию по направлению к Сватовому и Кременной. Остается неспокойной и правобережная часть Херсонской области, вглубь которой продолжают свое движение наши военнослужащие.

Карта боев в Украине 4.11.2022

Восток Украины

Россияне утверждали, что им удалось частично продвинуться по направлению к Кременной, а также отбить атаки ВСУ рядом с Макеевкой и Краснопоповкой. При этом украинская армия якобы хотела перерезать врагу доступ на трассе Кременная-Сватово. Впрочем, штурм вражеских подразделений особых успехов не имел, по крайней мере, об этом отчитываются в украинском Генштабе.

Бои на окраинах Харьковщины

Помимо прочего отмечается, что вблизи Краматорска россияне пытались атаковать сразу в пяти направлениях, но все их продвижения были заблокированы, а активность не увенчалась успехом.

Продолжаются серьезные бои под Бахмутом. ВСУ удалось отбить очередной российский штурм самого города, а также нескольких ближайших сел — Верхнекаменского, Спорного и Майорска. Противник совершил несколько авиаударов в Бахмуте и Соледаре, затем получив серьезную ответку по своим позициям во временно оккупированной Горловке. Помимо этого российское Минобороны утверждало, будто бы ВСУ ударили по Торецку, но подтверждения таким действиям пока официально не осуществлялось.

Неспокойно и под Авдеевкой, украинским военным удалось отбить штурм в 12 км от этого населенного пункта — вблизи Первомайского. Россияне пытались взять штурмом Водяное, а также добраться до Красногоровки, но особых успехов за врагом не наблюдалось. В Генштабе наоборот отметили, что ВСУ удалось отбиться под все тем же Водяным, а также Павловки, Пречистовки и Новомихайловки.

Карта боев на Донбассе

Юг Украины

Россияне продолжают террор мирного населения на освобожденной территории Херсонской области. За прошлые сутки враг обстрелял Хрещеновку и Белявку в Бериславском районе, используя переделанные ракеты С-300, а также "Ураганы". В целом использование авиации армии противника на южном фронте значительно увеличилось — из-за ухудшившегося технического обеспечения россиян и регулярных ударов ВСУ по складам.

Карта боев на юге 4.11.2022

Тем временем украинские военные продолжают блокировать россиян с помощью повреждений наземных линий связи и другой техники, связанной с этим направлением. Под огневым контролем нашей армии остаются и многие логистические пути врага, в том числе Антоновский мост.

Отмечается, что очередная "бавовна" на днях расцвела в Чернобаевке — когда россияне пытались перебросить в регионе очередную технику, совершая передислокацию. Основные удары украинской авиации в целом приходятся на позиции врага в Баштанском и Бериславском районах Херсонщины. Помимо прочего россияне сообщали, будто бы ВСУ ударили по оккупационной администрации в Голой Пристани, публикуя видео с места событий.

Происходят взрывы и во временно оккупированном Мелитополе — атакуются российские военные объекты, размещенные здесь противником. Вполне вероятно, что в районе завода "Рефма" было уничтожено очередное скопление техники в количестве 80 единиц. Оккупанты же продолжают кошмарить мирное население, обстреливая отдельные районы Днепропетровщины и Николаевщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как успехи ВСУ на южном направлении оценивает глава Пентагона Ллойд Остин. Он уверен, что в ближайшее время усилия наших защитников насчет продвижения к Херсону дадут позитивный эффект.