В Бахмуте волонтер спас щенка от страшной смерти: видео растрогало сеть

История со счастливым концом

В городе Бахмут, который является самой горячей точкой на Донецком направлении, волонтер под громкие звуки взрывов спас жизнь щенку. Трогательное видео было опубликовано в Сети.

Из одного из разрушенных зданий в городе доносился жалобный вой. Волонтер вовремя обратил на это внимание и бросился на помощь. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист. Андрей Якобчук.

Как оказалось, в яме бродил маленький щенок, который головой застрял в жестяной банке, после чего, видимо, свалился вниз.

"Там бы он и погиб, если бы ему не помогли", — отметил Якобчук.

К счастью, в остальном щенок оказался целым и невредимым. После спасения он вновь отправился к своей собачьей семье, которая все это время ходила рядом с ним.

"Что иронично, эта жестянка из под мясной консервы из гуманитарной помощи узнала рисунок, потому что сама составляла гуманитарные наборы именно с такими консервами", — написала одна из пользователей соцсети в комментариях под видео.

Напомним, что ранее во Львове сотрудники патрульной полиции провели настоящую спецоперацию по спасению кошки, которую обнаружили в одной из горящих квартир. В Сети опубликовали фотографии животного, которому буквально подарили вторую жизнь.