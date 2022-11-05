Они нелегалы: что у Зеленского планируют делать с россиянами в Крыму

Вопрос россиян в Крыму остается достаточно проблематичным

Хотя после начала полномасштабного вторжения многие россияне начали бежать с Крымского полуострова, их там до сих пор остается огромное количество. С начала войны в 2014 году во временно оккупированный россией Крым переехали примерно 800 тысяч россиян.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в комментарии для материала Daily Mail. По ее словам, трудно будет решаться вопрос того, что делать с этими россиянами после освобождения Украиной полуострова.

"Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу — их нужно принудительно выдворить. Поэтому, если они нелегали, то должны вернуться в россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украинского государства право на пребывание/проживание", — объяснила Ташева.

Представительница президента Украины также отметила, что заявки от россиян, имеющих украинских супругов или детей, "будут восприняты с пониманием, как и заявки тех, кто докажет свою поддержку Украины. В целом она считает это сложным вопросом, потому что сейчас они незаконно находятся на территории Украины и "принимают участие в преступной колонизационной политике кремля".

Как сообщал "Телеграф" ранее, блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко рассказал, что может быть с россиянами, которые сейчас живут в Крыму, после освобождения полуострова из-под российской оккупации.