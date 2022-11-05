США усилят военный украинский флот – пока только речной

В очередной пакет военной помощи вошли малые суда для украинского флота

В пятницу, 4 ноября, министерство обороны США объявило об очередном пакете военной помощи для Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов. Помимо средств ПВО, танков Т-72, бронетранспортеров M1117 и беспилотников Phoenix Ghost в перечень вошли 40 речных патрульных катеров.

Вероятнее всего, речь идет о двух типах патрульных катеров — типа SURC и типа Sea Ark Dauntless.

Катер SURC от компании SAFE Boats имеет длину до 10,5 метров и является стандартным катером морской пехоты и ВМС США, используемым на реках. Он может развивать скорость от нуля до 25 узлов (45 км/ч) за 15 секунд, а его максимальная скорость составляет 40 узлов (72 км).

Обычно он оснащен двойными шестицилиндровыми дизельными двигателями Yanmar мощностью 440 лошадиных сил. Судно имеет радиус действия 250 морских миль. Катера имеют три точки для установки вооружения – пулеметов калибром 7,62 мм и 12,7 мм, или также 40-мм автоматических гранатометов Mk 19.

Катер Sea Ark Dauntless представляет из себя судно длиной 10 метров производства US Watercraft. Он имеет ширину 3,7 метра, осадку чуть менее 1 метра, и может перевозить до 7 членов экипажа, вооружены также пулеметами и гранатометами. Эти лодки очень часто используются для защиты портовых районов, где базируются корабли ВМС.

Катер Sea Ark Dauntless

Ранее катера этих типов уже заявлялись в пакете помощи США Украине в июне, тогда речь шла о 12 речных катерах и 6 катерах приморского действия.

Поскольку морские катера типа "Defiant", входившие в этот же пакет, по данным СМИ, уже прибыли в Украину и патрулируют в Черном море, вероятнее всего Украина уже получила первые 12 речных катеров.

Ранее как писали американские СМИ, Украина должна была получить некие беспилотные подводные системы, которые ВСУ могли использовать при атаке на базу Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.