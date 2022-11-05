Папа Римский встречался с Будановым перед обменом защитников "Азовстали": стали известны детали

Глава католической церкви принимал активное участие в процессе освобождения защитников Мариуполя

Папа Римский Франциск приложил много усилий для того, чтобы обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали", состоялся.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" архиепископ и митрополит Филадельфийский, член Постоянного Синода УГКЦ, президент УКУ Борис Гудзяк, до этого понтифик даже встречался с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

"Очень важно и мне кажется это еще не было всеобще осознанно, что освобождение наших военнопленных, включая командиров "Азова", происходило при содействии Папы Франциска", — сказал он.

По словам Гудзяка, глава католической церкви подтолкнул турецкого президента Реджепа Эрдогана продолжать переговоры по проведению обмена, когда Анкара уже была готова сдаться. Он подчеркнул, что это было сделано по просьбе украинских властей.

В частности архиепископ отметил, что в августе папа Римский провел "долгую и содержательную" встречу с главой ГУР Будановым, которая была организована при содействии активиста и консультанта по религиозным вопросам Дениса Коляды.

Как сообщалось ранее, в ходе обмена пленными 21 сентября Украина вернула из плена 215 человек, среди которых много защитников "Азовстали", россиянам в ответ были отданы 55 человек. В их числе и скандальный украинский нардеп Виктор Медведчук, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Из плена вместе с защитниками Азовстали вернулись также 10 иностранных добровольцев, среди которых Эйден Аслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун, накануне приговоренные "судом" террористической группировки "днр" к смертной казни.