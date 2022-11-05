"Наказать здесь и сейчас": у Зеленского предложили нанести удар по Ирану

В Украине считают, что санкций против Ирана недостаточно

Цивилизованному миру стоит наказать Иран за поставки оружия россии и разным террористическим организациям. При этом санкций и эмбарго будет недостаточно.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Рада". По его убеждению к странам подобным Ирану надо подходить более "жестко".

Он отметил, что сейчас власти страны открыто убивают своих граждан, протестующих против тоталитарного режима, а также занимаются финансированием россии или поставками ей оружия, которое используется для убийства мирных украинцев. Подоляк убежден, что санкций и эмбарго в этом случае будет недостаточно.

"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может государство, которое финансирует террористические группировки и государства — делать безнаказанно это дальше", — подчеркнул он.

Советник главы ОПУ выразил убеждение, что цивилизованному миру пора начать "наказывать здесь и сейчас", так как в противном случае передача ударных БПЛА и оружия террористическим государствам будет продолжаться и впредь.

Как сообщалось ранее, напряжение в отношениях между Тегераном и Киевом появилось после того, как россия начала массово применять против украинских объектов гражданской инфраструктуры дроны-камикадзе иранского производства.

К примеру, 17 октября Киев подвергся массированному удару с использованием БПЛА "Shahed-136", которые россияне назвали "Герань М2". После этого Украина инициировала разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В начале ноября глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готова предпринять "безжалостные" меры в случае, если поставки оружия продолжатся. В Иране в свою очередь заявили, что ничего не знают о применении россией их дронов и соблюдают нейтралитет в войне.