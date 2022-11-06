Потери оккупантов в технике растут – в ход идут разработки 20-летней давности

Новая техника оккупантов спасает максимум от огня стрелкового оружия

В ходе продолжающегося наступления ВСУ на Херсонском направлении в рядах техники украинских бойцов была замечена трофейная БМП-2 "Бережок" оккупантов, представляющая из себя новую модернизацию старой боевой машины пехоты.

Как пишет офицер армии обороны Израиля Игаль Левин на своем Телеграмм-канале, свое название "новая" БМП получила от боевого модуля "Бережок".

Украинский военный историк Андрей Харук отмечает, что боевой модуль "Бережок" это немного улучшенная башня от БМП-2 с усиленным вооружением. К штатным 30-мм пушке и 7,62-мм пулемету добавлен еще 30-мм автоматический гранатомет, а старый ПТРК "Фагот"/"Конкурс" заменен более современным "Корнетом" (две двухзарядные пусковые установки) установлены по бокам башни). Кроме того, установлен обновленный обзорно-прицельный комплекс.

Создан был этот боевой модуль еще в начале 2000-х годов, но военные в рф не хотели модернизировать старую БМП-2 надеясь на получение новейшей техники, однако так и не дождались. В итоге в 2019 году провели модернизацию, добавив к боевому модулю форсированный двигатель, усилили подвеску, но защищенность машины не усилили – она осталась на прежнем уровне (т.е. лобовая проекция держит максимум 12,7 мм пули, а бока защищают только от 7,62 мм).

"В начале мая эти машины засветились на Харьковском направлении, а в сентябре на Донбассе и под Херсоном. Пока подтверждена потеря оккупантами девяти БМП-2М (для сравнения – базовых БМП-2 потеряно почти шесть сотен), из них пять уничтожены, а четыре стали трофеями наших воинов. По крайней мере, одна из них уже поставлена ​​в строй и воюет на правильной стороне, освобождая Херсонщину", — утверждает эксперт.

Тем временем появилась информация, что ВСУ наконец-то могут получить от немецких партнеров первые танки стандарта НАТО.