рф ударила фосфорными бомбами по позициям ВСУ под Бахмутом: военные сняли обстрел на видео

При попадании на кожу человека фосфор вызывает химические ожоги

Российские оккупанты в очередной раз применили запрещенные снаряды, запустив их по позициям украинских военных.

Оккупанты атаковали фосфорными бомбами украинские позиции под Бахмутом, городом, который сейчас является самой горячей точной на военной карте Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил военный эксперт Ян Матвеев.

Обстрел запрещенными снарядами со стороны российских захватчиков успели снять на видео украинские военные.

"Давайте поясню. В небе — зажигательные снаряды, которые, видимо, выпустила российская артиллерия. При попадании на тело они прожигают кожу и ткани, мучительно убивают и калечат людей. Оружие террористов", — отметил Ян Матвеев.

Когда фосфор попадает на кожу, он становится липким как смола. Единственный способ остановить его горение — ограничить доступ кислорода. Самостоятельно избавиться от "смолы" на коже человек не сможет. Её снимают специальными медицинскими растворами. Однако делать это нужно быстро, так как большое количество токсинов быстро проникает в кровь.

Стоит отметить, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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