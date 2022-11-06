Был ранен, но все равно остался в Украине: на фронте погиб доброволец из Австралии
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Доброволец в июле получил ранение, однако это не помешало ему вернуться на фронт
После начала вторжения россиян в Украину в ряды ВСУ вступило множество иностранных добровольцев со всех уголков планеты. Однако некоторым из них вернуться домой было не суждено. Так во время боев против российских оккупантов в Украине погиб доброволец из Австралии 40-летний Тревор Кьелдал.
Как сообщает The Sydney Morning Herald, выходец из Квинсленда с позывным "Ниндзя" в июле получил ранение, однако после госпитализации решил вернуться на фронт.
"Украина была в беде и ей нужны были люди, чтобы помочь, поэтому мы пришли и помогли", — объяснял он свое решение присоединиться к Вооруженным силам Украины.
В сообщении также указано, что Министерство иностранных дел и торговли Австралии выразил соболезнования семье погибшего, однако напомнило о своем призыве к гражданам воздержаться от посещения Украины, поскольку находиться там опасно.
С начала российского вторжения в Украину Кьелдал стал третьим австралийцем, погибшим в боях против оккупантов.
Как сообщалось ранее в октябре во время боев в Луганской области погиб 34-летний бывший пехотинец из Айдахо (США) Дэйн Партридж (позывной "Птица").