Донбасс непрерывно поливают огнем: актуальные карты боев в Украине

Враг теряет сотни солдат, но продолжает атаковать

Российские военные продолжают принуждать украинцев к выселению или депортировать мирных жителей в Херсонской области. Ссылаясь на якобы угрозу удара по Каховской ГЭС они перемещают их на восточный берег Днепра и дальше.

Как сказано в отчете Института изучения войны, враг тем временем продолжает занимать оборонительные позиции на правобережье Херсонщины (западный берег Днепра). Более активные боевые действия продолжаются на линии Сватово-Кременная.

Ожесточенные столкновения и массовые обстрелы отмечены в Донецкой области. Там оккупанты наступают сразу по трем направлениям — Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Россияне заявляют о прорыве обороны возле Бахмута и продвижении южнее Авдеевки.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Сообщается, что в районе Сватово и Кременной продолжается украинское контрнаступление. Под Сватово россияне массово теряют людей.

Карта контрнаступления Украины на северо-востоке

В Донецкой области ситуация напряженная, оккупанты поливают населенные пункты и украинские позиции огнем из танков, минометов, артиллерии — под ударом Андреевка, Опытное, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Павловка, Времовка, Гулйполе и другие. Российские военкоры заявляют, что в районе Бахмута была прорвана украинская оборона, но данные этого не подтверждают.

Напротив, появились сведения про массовую гибель российских мобилизованных, которыми россия пытается заткнуть дыры на фронте. Оппозиция рф заявляет про то, что россия могла потерять убитыми до 500 мобилизированных рф возле Макеевке после артобстрела. Сообщается про большие потери россии при попытке взять Павловку под Угледаром.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают усиливать оборону, а украинская авиация и артиллеристы — разрушать логистику врага, уничтожая технику и склады с боеприпасами. Оккупанты активно используют беспилотники-шпионы как вдоль линии фронта, так и в местах постоянных обстрелов: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье. Как отмечают в ОК "Юг", это делается с целью корректировки огня и уточнения позиций войск Украины.

Принудительное выселение продолжается, якобы из-за угрозы разрушения Украиной Каховской ГЭС. В Бериславе жителям поставили срок выезда до 10 ноября.

Карта боев в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", россия в Херсонской области оставила без света и воды десяток населенных пунктов, включая областной центр. Они взрывают линии электропередач. Аналитики считают, что маневры, которые россия проводит в Херсонской области, могут быть не подготовкой к отступлению, а попыткой заманить в ловушку.