Арттерапевтическая раскраска для преодоления стрессовых ситуаций у детей во время войны

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation в Украине представляет новый продукт для детей в рамках своей программы Mental Health — терапевтическую арт раскраску для преодоления стрессовых ситуаций. Проект появился при участии Института когнитивного моделирования, под авторством и методикой эксперта Виктории Назаревич.

В основу раскраски для детей положена авторская методика Виктории Назаревич — практического психолога с 25-летним опытом работы с детьми, профессора кафедры психологии и педагогики Киевского международного университета, кандидата психологических наук и эксперта детской психологии в направлении "терапия творчеством".

Детально продуманный комплекс упражнений терапевтической раскраски разработан и базируется на принципах игровой терапии, что позволяет родителям самостоятельно помочь ребенку без дополнительного участия психологов, когда он находится в стрессовом состоянии, охвачен гневом, страхом или замыкается в себе.

В основе пособия — применение приемов арттерапии и сказкотерапии, которые уже доказали свою эффективность в работе с детьми, что пережили психотравмирующие и стрессовые ситуации.

— Война и в целом любые изменения провоцируют у ребенка ощущение беспорядка, внутреннего хаоса. Поэтому в таких случаях взрослые должны предложить ребенку систему внутренней саморегуляции, которая поможет справиться с состоянием, когда очень трудно и ребенок не понимает, что происходит. Арттерапия прекрасно подходит в стрессовых ситуациях, когда нужно снять телесное напряжение. Поэтому, когда ребенку трудно и он будто чувствует груз внутри, — в раскраске предложен ряд эффективных упражнений, которые помогут справиться со стрессом, — рассказывает Виктория Назаревич.

Раскраска состоит из 10 заданий, каждое из которых помогает ребенку справиться с различными эмоциями и состояниями. Вместе с пошаговой видео-инструкцией и советами от квалифицированного психолога Виктории Назаревич, найти и бесплатно скачать арт раскраску можно на сайте Parimatch Foundation — лучше всего в форматах А3 или А4. Видеогайды на сайте помогут ориентироваться при каких условиях и при каких эмоциях ребенку может понадобиться тот или иной раздел раскраски.

Для работы понадобятся разноцветные карандаши и немного терпения, чтобы сопровождать ребенка на каждом из этапов выполнения предложенных в раскраске задач. Взрослым нужно быть рядом, поддерживать и интересоваться впечатлениями ребенка: что раздражало, что расстраивало или, наоборот, понравилось больше всего во время рисования.

Арт раскраска пригодится и сможет помочь родителям и опекунам, учителям, педагогам, волонтерам детских центров, социальным работникам, кураторам детских программ, инклюзивным помощникам ребенка и дефектологам. А также специалистам помогающих профессий, которые находятся в прямом взаимодействии с ребенком и обеспечивают его психическое, моральное и физическое благополучие. Проект дополняет ряд продуктов, которые уже помогают украинским детям не только в Украине, но и за рубежом, где сейчас находится много семей, вынужденно покинувших страну.

Отметим, что с начала полномасштабной войны международный благотворительный фонд Parimatch Foundation прилагает все усилия, чтобы помогать детям Украины. Одним из главных направлений работы стала психологическая поддержка детей, пострадавших в результате российской агрессии. Недавно в рамках программы Mental Health Фонд представил первый украиноязычный сборник детских аудиосказок. Проект нацелен на поддержку украинских детей, пострадавших от российской агрессии "Тайные истории маленьких и больших побед". Прослушать аудиокнигу абсолютно бесплатно можно на платформе АБУК, а также в разделе "Аудио" в мобильном приложении MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.