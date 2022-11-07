Латвийский мэр наговорил ерунды о "российском Крыме" и "виноватой Украине": МИД ответил

Олег Николенко назвал Андрейса Елксниньша маргинальным деятелем

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления мэра латвийского города Даугавпилс по поводу войны в Украине. В МИД посчитали, что своими высказываниями Андрейс Елксниньш оправдывает многочисленные преступления россии.

Как передает издание Delfi, мэр Даугавпилса в эфире программы "Kāpē" не смог конкретно ответить на вопрос о том, хотел бы он победы Украины и, соответственно, поражения россии. Вместо этого Елксниньш несколько раз подряд заявил, что "в войне не будет победителей" и это человеческая трагедия. Кроме того, чиновник не захотел прямо назвать страну, которая является агрессором в этом войне, отмечая, что он уже несколько раз отвечал на подобные вопросы. Однако на ремарку, что сейчас очень важно называть вещи своими именами, Элксниньш сказал: "В Украине война — это ясно и очевидно, россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно".

Также, в разговоре с Андрейсом Елксниньшом была затронута тема Крыма и чиновник заявил, что полуостров "является частью российской федерации". После этого чиновнику последовало замечание о том, что большинство международных организаций не признали оккупацию. На это мэр ответил, что "невозможно разделять факты, что его включили в состав рф, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с россией".

Сегодня, 7 ноября, на странице представителя МИД Олега Николенко был опубликован ответ на заявления Даугавпилса.

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления россии в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", — пишет Николенко.

Для справки: Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"), которая на выборах в латвийский Сейм в этом году не смогла преодолеть 5% барьер. "Saskaņa" традиционно пользовалась поддержкой русскоговорящих граждан Латвии.

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