Как закончится война в Украине: названы шесть более вероятных сценариев

Некоторые из вариантов могут способствовать полному завершению войны, а некоторые только дальнейшей эскалации

На 257-й день полномасштабного вторжения россии в Украину не становится легче предсказать, к чему может привести эта война. Однако можно считать вероятными шесть сценариев.

Об этом сообщили журналисты The Insider. Как отмечается, каждый из этих вариантов может произойти, но некоторые из них более вероятны, а некоторые — менее.

Прекращение огня — возможно, если длительные бои между Украиной и российскими оккупантами зайдут в тупик, то страны могут договориться о временном перемирии. Похожая ситуация произошла между первой и второй чеченской войнами. По словам директора Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, при таком сценарии российский президент владимир путин будет надеяться на потерю интереса к Украине со стороны союзников во время перемирия.

Мирное соглашение — тоже может быть, но только при условии, что путин отхватит себе по крайней мере что-то. Это может быть часть Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской областей или Крыма.

Победа россии — один из вариантов, имеющий достаточно низкую вероятность, так как Украина продемонстрировала свои возможности в контрнаступлении осенью. Для россии победа возможна скорее в виде того же мирного соглашения, где они смогут получить хоть какие-то территории.

Победа Украины — это возможно, но полное отступление войск россиян с захваченных территорий вряд ли возможно. Однако это может произойти, если владимир путин умрет или он будет отстранен от власти.

Долговременная война — Сет Джонс рассказал, что такого характера война может быть. Есть признаки того, что по крайней мере на зиму активные боевые действия будут приостановлены и могут возобновиться только весной. Трудно сказать, на сколько времени может развиться война в таком формате.

Ядерная война и/или вмешательство НАТО — вероятность применения российской федерацией ядерного оружия в войне против Украины достаточно низкая, ведь для власти путина такой шаг будет нести больше рисков, чем достижений. Также трудно спрогнозировать, что именно заставит НАТО вступить в войну, вызывая риск начала мировой войны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал, возможно ли до сих пор наступление вражеских войск с территории Беларуси.