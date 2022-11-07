Журналист рассказал, как россияне экономят на своих погибших военных: "Расстреляли поезд с телами"

россия не хочет забирать трупы своих военных в целях экономии

В начале полномасштабной войны россия была уверена, что её войскам понадобится три дня, чтобы захватить Украину. Однако вместе этого "вторая армия" начала терять своих военных тысячами, хотя официально российское руководство сообщало своим гражданам одно и тоже — потерь нет. Но время забирать трупы своих военных все же настало, а вместе с тем пришлось и выплачивать компенсации.

Блогер Владимир Золкин в интервью проекту "Орестократия" рассказал, как россияне экономят на погибших военных, чтобы не выплачивать обещанную сумму горюющим семьям.

"В начале они вообще говорили, что это фейк. Трупы в рефрижераторах уже лежат, а они их забирать не хотят. Я очень много эту тему продвигал, чтобы мне дали возможность поснимать эти трупы. Они лежали там около 2-3 месяцев. И вот мы пришли, вскрыли несколько мешков, показали лицо этих россиян. Тогда их родственники пошли к омбудсмену российскому и потребовали возвращения", — сказал Золкин.

Только после этого начался обмен телами.

Также был случай, отмечает Золкин, когда россияне попали артиллерией по поезду, в котором находились тела их сослуживцев. По мнению блогера, это могло быть сделано с целью экономии.

"Это экономия. Как минимум 300 трупов умножьте на 7 миллионов", — добавил блогер.

Напомним, что ранее путин пообещал, что семьям погибших на войне в Украине военнослужащих, будут выплачивать единовременное пособие в размере 7,4 млн рублей. Однако уже с самого начала с выплатами начались проблемы. Семьи погибших по разным причинам не получали компенсации.