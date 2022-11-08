Враг атакует Бахмут с трех сторон: актуальные карты боев в Украине

Россияне атакуют вдоль линии фронта

Российские оккупанты и коллаборанты заявляют про окончание эвакуации на восточный (левый) берег Днепра в Херсонской области. Вероятно, это означает начало нового этапа, когда вывозить будут в ситуативном порядке и могут заявлять про угрозу со стороны Украины для мирных граждан. Враг заявляет, что украинские военные концентрируются на Херсонском направлении.

Кроме этого в отчете Института изучения войны сказано, что враг активен по всей территории линии фронта от северо до юго-востока. Россияне пытаются закрепить украинские войска у границы с рф на Харьковщине, контратакуют к западу от Кременной, наступают в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ отбить атаки удалось в Красногоровке, Бахмуте, Иванграде, Опытном, Клещеевке, Марьинке, Павловке, Водяном и Майорске Донецкой области и Белогоровке в Луганской области.

Тем временем украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово и предприняли усилия по блокировке районов, где есть враг, в Запорожской области. В районе Белогоровки ситуация нестабильная — россияне заявляют про продвижение "вагнеровцев".

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг проводит незначительные атаки в районе границы с Харьковской областью. Аналитики считают, что россияне пытаются закрепить украинские части возле границы. В районе Сватово продолжается украинское контрнаступление — россияне заявляют о боях в районе трассы Сватово-Кременная. Особенности использования боеприпасов россиянами показывает, что они либо стали больше отдавать приоритет обороне рубежа, либо значительно израсходовали боеприпасы для ближнего боя, считают аналитики.

В районе на запад от Кременной враг провел контратаки в попытке восстановить утраченные позиции. Россияне заявляют, что украинское контрнаступление северо-западнее Кременной продолжается. В районе Белогоровки в 10 км южнее Кременной ситуация напряженная — идут бои. Враг заявляет, что бои идут уже в городе, тогда как Генштаб ВСУ сообщает про отбитие атаки.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает атаковать в районе Бахмута. Город атакуют с трех сторон. На подступах идут бои — в Иванграде, Клещеевке, Опытном и непрекращающиеся обстрелы. В направлении Авдеевки россияне также не останавливаются. Они пытаются прорваться к трассам. На западе Донецкой области оккупанты атакуют в районе Павловки и Новомихайловки. ВСУ атаки отражает. Наступление у россиян не получается — истощенность сил, погодные условия приводят к ослаблению.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают подготовку к обороне. Они считают, что украинские военные накапливают силы возле Херсонщины, чтобы продолжить контрнаступление. Украинские военные продолжают мешать логистике оккупантов, уничтожать скопления войск и техники. В ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива.

В Запорожской области украинские силы накануне отразили атаку вблизи Щербаков. В Запорожской области ситуация существенно не меняется, линия фронта сохраняется. Враг заявляет о готовности к украинскому контрнаступлению. Украинские военные предпринимают усилия по блокированию районов сосредоточения оккупантов — по местам дислокации нанесли удары. У россиян есть потери в технике и солдатах.

Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что в россии уже готовятся объяснять потерю Херсона — единственного областного центра занятого оккупантами после февраля 2022 года. По мнению экспертов, освобождение Херсона может стать толчком к переговорам с россией.