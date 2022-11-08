Новый, даже не стрелянный: россияне "подарили" ВСУ автоматический гранатомет, чем он известен (видео)

Особенность трофейной техники в том, что большинство моделей известны и понятны в использовании украинским военным

У Украины и россии много техники, которая используется и производится еще с советских времен. Кроме больших бронированных агрегатов или средств ПВО по типу "Тунгуски", есть и меньшие, но не менее смертоносные вещи. Часть из них россия "дарит" Украине — отступая с позиций российские военные просто бросают вооружение. Часто — оно даже ни разу не использованное.

Бойцы из Грузии, воюющие в составе ВСУ, показали свои последние находки. Среди них — АГС (автоматический станковый гранатомёт) 1984 года из которой ни сделали ни одного выстрела. Теперь ее будут использовать против оккупантов.

Наиболее известный и популярный вариант АГС-17 "Пламя". Он, как и его последующие модификации, предназначен для атаки на солдат вне укрытий, в открытых траншеях или оврагах. Широко использовался в Афганистане, в том числе и для выстрела гранатой в окна помещений, дальность прицельной стрельбы — более полутора километров.

Радиус сплошного поражения АГС — 7 метров, весит АГС без боеприпасов до 31 кг в зависимости от модификации. Расчет может состоять из двух или трех человек.

Скорострельный и точный АГС можно установить как на вертолет, так и на бронетранспортер. Калибр у АГС "Пламя" 30мм, в более поздних моделях он увеличен до 40мм и выросла дальность стрельбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским воинам удалось "затрофеить" не только российский беспилотник "Орлан", но и документацию и станции управления к нему, что позволить Силам обороны эффективнее расправляться с дронами врага. Часть военной техники россиян украинские умельцы переделывают — устанавливают на машины и получаются "мини-Грады". Это позволяет увеличивать мобильность.