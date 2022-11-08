Когда ВСУ могут освободить Херсон: украинский генерал сделал прогноз

Российские оккупанты готовятся к сложным боям за Херсон

Наступление ВСУ и освобождение Херсона неизбежно и российские военные понимают это и начинают заранее готовиться. Захватчики переодеваются в одежду гражданских и прячутся по домам местных жителей, планируя заманить украинских военных в "ловушку". Однако несмотря не все коварные планы врага, Херсон будет возвращен и возвращен, вероятно, в ближайшее время.

Переодеваясь в гражданскую одежду, оккупанты рассчитывают на то, что украинским военным будет сложнее их обнаруживать и, соответственно, наносить по ним удары. Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

Кроме того, Херсон сейчас в значительной степени обесточен. В этом оккупанты пытаются обвинить украинскую сторону. Однако местные жители говорят о том, что именно российские захватчики совершили умышленный подрыв объекта энергоснабжения в городе.

По словам Романенко, в Херсоне проходят двойные процессы. На одном берегу они "копят" мобилизованных, которые не могут выполнять боевые задачи, а на другом — собирают элитные и подготовленные подразделения.

"С одной стороны они выводят на левый берег Днепра свои командные пункты и артиллерию, заводят туда свои так называемые элитные и более подготовленные подразделения. Но на правом берегу увеличивают количество мобилизованных, слабо подготовленных, о которых мы говорили", — сказал генерал-лейтенант.

В то же время оккупанты, демонстрируя сдачу позиций, ждут, пока ВСУ начнут проводить активные боевые действия и понесут большие потери. Однако все ходы захватчиков просчитаны и их "ловушка" также была раскрыта.

"На самом деле, противник держит там определенную группировку, которая должна обескровить Силы обороны Украины и дать возможность выиграть время. Это две задачи врага", — подчеркнул Романенко.

Несмотря на это, генерал-лейтенант считает, что Херсон может быть освобожден уже в скором времени

"Все относительно. Я думаю, это перспектива этого года", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, что в начале ноября со здания администрации в Херсоне сняли российский флаг. Этим оккупанты могли показать, что якобы готовы отступить из города.