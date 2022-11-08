Дроны для россии: украинская разведка четко поймала Иран на вранье

Детали иранских беспилотников изготовлены уже после 24 февраля

Украинская разведка нашла информацию, которая может свидетельствовать о том, что иранские беспилотники поставлялись в россию уже после начала полномасштабной войны.

В Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что винт беспилотника Mohajer-6 был только изготовлен в феврале этого года. Еще потребовалось некоторое время, чтобы поставить его в рф. Исходя из этого становится понятно, что доставлены в россию беспилотники были в этом году, а не ранее, как уверяет Иранская сторона.

Отмечается, что БПЛА иранского производства Mohajer собран из деталей, которые производятся в разных странах. Большая часть комплектующих из США. На одной из деталей были обнаружены надпись на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане).

"Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства", — отметили в разведке.

Напомним, что в Офисе президента Украины заявили, что за поставку оружия россии цивилизованному миру следует наказать Иран. Однако санкция и эмбарго будет недостаточно. В ОП предложили более жесткие меры.