Объявляем частичную мобилизацию: Резников четко потроллил россиян за их бредни

Министр довольно красноречиво пошутил над абсурдным заявлением россиян

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников достаточно резко потроллил постоянного представителя россии при ООН василья небензю, недавно выступившего с заявлением о том, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Соответствующую информацию министр обнародовал во вторник, 8 ноября, на своей странице в Twitter, добавив к сообщению цитату небензи о боевых украинских комарах.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты" против москалей ", — написал Резников.

Стоит напомнить, что около месяца назад постоянный представитель рф в ООН василий небензя публично заявил, что российская сторона якобы обнаружила в Украине беспилотные летательные средства, способные распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

В комментариях под публикацией Резникова, пользователи сети саркастически шутят над заявлениями россиян. Большинство публикует шутливые картинки, а есть и такие, кто признается в том, что якобы владеет несколькими станциями по разведению боевых комаров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети выразили заявление депутатов из фракции лдпр, которые публично сообщали о том, что Киев под руководством Пентагона разрабатывал в биолабораториях коронавирус.