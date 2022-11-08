Цена Мрии: десятки Байрактаров, танковая бригада или 8 дивизионов ПВО – что купить вместо достройки Ан-225

Эквивалент осуществления Мрии и постройки другого Ан-225 это сотни пушек и танков, десятки самолетов и Байрактаров или тысячи дронов

Сообщение государственного предприятия "Антонов" о планах по строительству нового самолета Ан-225 "Мрия", взамен уничтоженного в Гостомеле в начале российского вторжения, вызвала негативную реакцию украинцев в сети. Известие что на реализацию проекта понадобятся 500 миллионов евро вызвало шквал недовольства, пользователи предлагали пустить эти деньги на более насущные цели – оружие для ВСУ.

В итоге в ГП "Антонов" вынуждены были оправдываться, что этот проект существует пока только на бумаге.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько различного оружия можно купить на 500 млн евро. Так как курс евро фактически равен курсу доллару, а цены на рынке оружия считаются в долларах, будем считать, что речь идет о 500 миллионах долларов.

Прикрыть небо – минимум 8 батарей ЗРК, авиаэскадрилья или 10 000 дронов

С учетом продолжающихся массированных ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры, особо важным для страны является прикрытие с неба, что можно обеспечить системами ПВО. Хотя последние Украина получает в рамках военной помощи бесплатно, их число явно недостаточно и нарастить количество можно разве что прямыми покупками.

Согласно открытым данным, стоимость 1 батареи системы ПВО ЗРК NASAMS составляет около 64 миллионов долларов, то есть 1 Ан-225 равен почти 8 батареям комплекса, а это от 10 до 50 пусковых установок по 6 ракет на каждой, не считая запасных ракет и оборудования.

Можно купить ЗРК IRIS-T, одна ракета которого обойдется в 400 тысяч евро, то есть хватит на 1250 ракет к данному ЗРК.

Но прикрыть небо можно не только ракетами, но и самолетами, как уже состоящими на вооружении ВВС Украины, так и западного образца.

Вместо Мрии можно купить сотни и даже тысячи единиц военной техники

Так, 500 млн евро хватит примерно на:

20 истребителей-перехватчиков МиГ-29 (цена экземпляра 22-25 млн дол.);

от 17 до 50 истребителей Су-27 (новый может стоить порядка 30 млн дол, а старый до 10 млн дол.);

не менее 15 американских истребителей F-16, о возможности получения которых Украиной давно говорят (цена 1 экземпляра последней модификации которого около 34 млн дол.).

Но кроме самолетов для защиты, Украина может купить и дроны для решения ударных задач, например:

- 100 единиц ударных БПЛА Bayraktar TB2 (цена за 1 экземпляр — 5 млн дол) или 7 комплексов по 69 млн дол. в который входят 6 дронов (всего 42 дрона в 7 комплексах) и все необходимое для их работы включая оборудования управления и боеприпасы;

- не менее 10 тысяч дронов, их стоимость в зависимости от типа, составляет несколько десятков тысяч долларов, например, БПЛА "Punisher" — 60 тысяч долларов за комплект, R18 — 45 тысяч долларов за комплект из 2 дронов, дроны-камикадзе Warmate — 1,6 млн грн (около 43 тысяч долларов пок урсу НБУ) за единицу, БПЛА "Валькирия" — 674 тыс. грн (около 18 тысяч долларов) за единицу.

Наземным частям – 150 орудий, сотни танков и БТР

Впрочем, можно потратить эти 500 млн дол. и на сухопутную технику, прежде всего артиллерию, танки и бронетранспортеры.

Так для украинских богов войны можно купить:

порядка 140 буксируемых американских гаубиц М777 (цена за экземпляр – 3,7 млн дол.);

160-170 единиц самоходных артиллерийских установок типа "Цезарь" (Франция) и PzH 2000 (Германия), чья цена за экземпляр составляет от 3 до 3,5 млн евро.

Для нужд украинских танкистов и мотострелков можно приобрести;

не менее 150-160 танков Т-72 (цена за экземпляр самой современной модификации 3-4 млн дол, более старые модели обойдутся в разы дешевле);

от 200 до 1000 бронетранспортеров или БМП, в зависимости от модели цена может колебаться от 300 тысяч долларов за 1 американский БТР М113 до примерно 2,5 млн дол. за американскую же БМП "Брэдли М2".

К примеру 150 танков хватит для создания еще одной полноценной танковой бригады, 200 БМП – на две полноценные механизированные бригады, а 1000 БТР – на 8-10 подобных мехбригад.

Тем временем оккупанты продолжают искать союзников среди диктаторских режимов. На этот раз Кремль договаривается о поставках вооружения из КНДР.