А где денацификация? россия поразила новым заявлением о переговорах

После 9 месяцев войны аппетиты кремля изрядно поугасли

Пока в Офисе президента говорят о том, что условия россии, которые выдвигаются Украине для переговоров, являются неприемлемыми для нашей страны, в кремле делают неожиданное заявление по этому поводу.

Как пишет пропагандистское издание "РИА Новости", ссылаясь на слова замглавы МИД рф Андрея Руденко, россия не выдвигает никаких условий для возобновления переговоров с Украиной. Для того чтобы они состоялись якобы нужна только "добрая воля Киева".

"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине Руденко журналистам. С нашей стороны предварительных условий нет никаких", — заявил Руденко.

Такое заявление кремля привлекло большое внимание общественности. Ведь по сравнению с началом войны грандиозные условия путина снизились до "доброй воли Киева".

Так, например, нардеп Гончаренко, комментируя слова российской стороны, отметил, что из риторики кремля куда-то пропала пресловутая "денацификация" и "демилитаризация". Также он считает, что такие высказывания являются фарсом и желанием кремля накопить силы перед новым ударом.

В соцсетях высказывание Руденко вызвало шквал юмора и "фотожаб".

Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам СМИ, Ватикан проявил желание быть посредником в переговорах Украины и россии. Город-государство может стать для этого процесса нейтральной территорией.