Укр

Защита от блекаута: в Пентагоне заявили о подготовке очередной помощи Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украина борется за восстановление своей энергосистемы, но многие объекты серьезно повреждены Новость обновлена 09 ноября 2022, 06:47
Украина борется за восстановление своей энергосистемы, но многие объекты серьезно повреждены

Российские войска всерьез взялись за критическую инфраструктуру Украины

Евросоюз станет не единственным партнером Украины, готовым предложить свою помощь в противостоянии полному блекауту нашей страны из-за российских атак. Свою готовность обеспечить нашу страну важными и необходимыми вещами высказали в Минобороны США. По словам спикера ведомства, генерала Патрика Райдера, сейчас Вашингтон работает с другими союзниками, прорабатывая варианты поддержки.

Слова американского чиновника цитирует Укринформ. Райдер отметил, что этот вопрос был взят в серьезную работу из-за того, что российские ракетные атаки по украинской инфраструктуре действительно наделали немало беды, уничтожив многие объекты.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь [Украине]", — заявил спикер Пентагона.

По его мнению, вскоре наша страна может рассчитывать на поставки обогревателей, дополнительных генераторов, различных средств для очищения воды и других важных во время вероятного блекаута вещей.

Стоит отметить, что пока украинские энергетики пытаются стабилизировать систему с помощью экстренного ремонта поврежденных объектов, а также плановых отключений электричества в различных регионах. При этом на 9 ноября в "Укрэнерго" анонсировали подобные ограничения по всей Украине. При этом их максимум придется на Киевщину (и саму столицу), Житомирщину, Черниговщину, Черкащину, Харьковщину, Сумщину, Днепропетровщину, Кировоградщину, Полтавщину и Запорожье.

Также абонентов стандартно просят ограничивать потребление энергии с 6 до 11 утра и с 5 до 11 вечера.

На подобный шаг Украине приходится идти из-за того, что российская армия уничтожила или серьезно повредила около 40% энергетической инфраструктуры страны. Восстановить всю ее в условиях войны невозможно, поэтому приходиться прибегать к специальным стабилизационным решениям.

Неудивительно, что многие уверены: предстоящая зима будет весьма непростой. Киевлян в связи с этим даже просят по возможности покинуть столицу, выбрав для себя менее подверженный атакам противника регион.

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#Украина #США #Электроэнергия #Отключение света #Блекаут