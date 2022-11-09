ВСУ могли продвинуться на Луганщине: актуальне карты боев в Украине

Обстрелы вдоль линии фронта не останавливаются — оккупанты поливают огнем как из тяжелого вооружения и артиллерии, так и с авиации

В рядах российских оккупантов продолжаются попытки отделить "вагнеровцев" от других военных как успешную ударную силу и выставить успехи рф в продвижении возле Бахмута исключительно заслугой наемников. Аналитики института Изучения войны, считают, что заявления о продвижении в Белогоровке будут использованы с той же целью, несмотря на то, что враг на этом направлении весьма разношерстен.

Также в отчете отмечены вероятные успехи украинских военных к северо-западу от Сватово в Луганской области. Сообщается и про активность в районе Кременной.

Враг продолжает атаки в районе Бахмута, Авдеевки, на западе Донецкой области. На юге Украины ситуация более стабильная, но и там не прекращаются обстрелы.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские силы могли продвинуться северо-западнее Сватово. Вероятно, до Новоселовского — россияне заявили про атаки на него со стороны Украины. В районе Кременной продолжаются боевые действия. Оккупанты продолжают контратаковать для восстановления позиций. В частности — в сторону Белогоровки. По сообщениям россиян — они прорвали оборону, по данным Генштаба — атака отбита.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области наступление продолжается в районе Бахмута — как на сам город так и с юга и юго-запада. Обстрелы усиливаются. Линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта. Большая часть ударных групп россии состоит на этом направлении из "вагнеровцев", но наемники пытаются выставить себя главной движущей силой.

В районе Авдеевки продолжаются наступательные операции рф. Под ударом — Красногоровка и Марьинка, там отбиты атаки россиян. В районе Донецкого аэропорта идут бои, якобы он частично под контролем россиян. На запад от Донецка враг атаковал в районе Павловки и Водяного. Россияне начинают заявлять, что российские потери в районе Павловки более масштабные, чем заявляет их министерство обороны.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают готовиться к обороне, они устроили доты из бетона в Голой Пристани. Позиции российских войск в регионе сохраняются. Оккупанты заявляют, что украинские военные прощупывали их оборону на нескольких направлениях. Украинские военные тем временем продолжают отрабатывать по местам скопления оккупантов, технике и складам. Враг не только лишил людей электроэнергии уничтожая линии электропередач и электростанции, он еще и пытается прервать связь — демонтируют вышки мобильной связи, выискивают активистов сил сопротивления.

Карта боев в Херсоноской области

Как ранее писал "Телеграф", оккупанты могут хотеть заманить ВСУ в ловушку в Херсоне, но город можно освободить уже в этом году, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко. В это время Украина еще точно будет получать оружие от США, но даже политические процессы в этой стране не изменят поддержку и в дальнейшем.