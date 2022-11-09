"Давайте и кинотеатры закроем": Притула обратился к противникам отдыха во время войны

Люди привыкают ко всему, и война — не исключение

Украина продолжает противостоять полномасштабному вторжению россии уже 259-й день подряд. За это время нация пережила сильнейший момент объединения, после которого стандартно начали возникать локальные разногласия. Один из них касается возможности полноценно отдыхать во время активных боевых действий — пить алкоголь, веселиться и посещать развлекательные заведения. Многие против подобного поведения сограждан, однако волонтер Сергей Притула придерживается иного мнения.

Как он рассказал в интервью "РБК-Украина", осуждение обычно ни к чему хорошему не приводит. Данный вопрос является непростым, но постоянное морализаторство тоже не является нормой. По словам Притулы, отдыхать необходимо, главное — не забывать о том, кому ты этому обязан.

Основатель благотворительного фонда, работающего на обеспечение армии, говорит, что если рассуждать о полноценном запрете нормального отдыха, то так можно скатиться и к запрету кинотеатров или музеев. В эту же категорию по той же причине можно заодно внести и музыкальные школы, мол "в стране война, а ты на скрипочке играешь".

"Главное — не перегнуть палку в своих попытках морализаторства, — говорит он. — Если человеку 18 лет, он пригласил девушку в клуб — ок, отдыхай. Но не забывай, благодаря кому у тебя есть такая возможность".

Для того, чтобы выдерживать определенный баланс в подобных ситуациях, нужно продолжать поддерживать армию, уверен Сергей Притула. Поэтому абсолютно нормальным после посещения клуба будет сделать хороший донат на армию, сплести сетку или что-то другое важное для военных — чтобы "совесть не мучила".

Также он добавил, что выставлять претензию к отдыхающим в Киеве или других городах, которые далеко от фронта, неправильно. В пример он приводит собственный опыт пребывания вблизи передовой еще до полномасштабного вторжения.

"Зимой 2015 года я завозил морпехам в Широкино помощь, — вспоминает он. — Ехала машина, которая меня вела к ребятам, я ехал своей машиной за ней, у меня играла музыка в салоне, мы остановились под холмиком, и я услышал звук очень близкой канонады, и пулеметы работали, и артиллерия, это мы насыпали. Я возвращаюсь в Мариуполь, 25-30 минут от зоны боевых действий – и там работают бары, клубы, люди ходят, употребляют алкоголь и т.д".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Сергей Притула объяснил высокую цену бронетехники, на которую объявлял масштабный сбор среди украинцев в начале ноября. Как известно, другие общественные деятели обратили внимание на то, что выбранные волонтером "Спартаны" можно найти по более приемлемой цене, нежели была озвучена фондом.