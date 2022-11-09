Есть программы "минимум" и "максимум": Притула объяснил, какой видит победу Украины

Обязательная цель для военных — освободить все захваченные территории и выйти на государственные границы Украины

Благодаря фантастическим усилиям ВСУ, продвигающимся вглубь фронта по нескольким направлениям, украинцы все чаще начали говорить о победе в полномасштабной войне с россией. Верит в нее и волонтер Сергей Притула, однако подчеркивает: для полноценного понимания этого явления нашей нации придется еще поработать. Среди обязательных пунктов победы он видит, конечно же, выход на границы 1991 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", передает "Телеграф". По словам основателя "Благотворительного фонда Сергея Притулы", общий победный процесс он видит более широко, чем просто освобождение нынче оккупированных территорий. Все потому, что существовании россии под боком является постоянной угрозой для существования нашей страны.

Во время разговора с журналистами он озвучил так называемые планы "минимум" и "максимум" насчет украинской победы. Первый, как уже упоминалось, заключается в выходе на международно-признанные границы и "выкуривание" российских оккупантов с нашей территории.

Дальнейшим шагом, по его мнению, должен стать распад российской федерации на малые государства.

"Существование такого франкенштейна как рф — это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям, — объясняет он. — Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с россией".

Он напоминает пример нацистской Германии, которая после проигрыша в Первой мировой войне за несколько десятков лет поднялась и устроила еще один "заход", промаршировав по Европе. Подобная угроза будет исходить и от россии, если ее оставить в нынешнем состоянии.

"Мне хотелось бы, чтобы российская федерация прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать русских и перерезать там друг друга. Пока они там будут заняты собой, мы успеем укрепить обороноспособность государства на достаточном уровне, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу", — говорит Притула.

Программа-максимум для волонтера — это правильное использование Украиной возможности заявить о своем месте на политической карте мира. Он считает, что мир уважает только сильных, а наши ВСУ показывают нашу страну именно такой. Для "закрепления результата", считает Сергей Притула, у нас есть все возможности. Тем более, что мир уже изменил свое отношение к Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Притула относится к тому, что некоторые украинцы во время войны устраивают себе полноценный отдых, в том числе тусуясь в ночных клубах.