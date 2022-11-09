Продвижение ВСУ возможно на одном направлении: Жданов дал прогноз на ноябрь

Контрнаступление ВСУ может произойти только после того, как Украина получит необходимое вооружение

В полномасштабной войне, которую рф развязала против Украины, замечен спад боевой активности в ноябре. Ближайшие несколько недель будет продолжаться позиционная война. Однако у ВСУ есть шанс продвинуться на одном из направлений.

Военный эксперт Олег Жданов в видео на своем YouTube-канале сделал прогноз по войне в Украине на ближайший месяц. По его словам, практически на всех направлениях фронта будет продолжаться позиционная война.

"Где-то мы потихонечку продвигаемся, например, на Херсонском направлении. Насколько мы можем продвинуться, сказать тяжело. Но тем не менее, мы стараемся давить на российские войска, выдавливать их с правого берега Днепра", — отметил Жданов.

Что касается Харьковского направления, там украинские военные переходят к обороне. Все упирается в резервы техники и вооружения.

"На Донецком направлении у нас идет жесткая оборона, ни о каком движении вперед в ближайшее время речи не идет", – добавил военный эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что говорить о переходе в контрнаступление можно будет только тогда, когда наши военные получат необходимое количество техники для формирования резерва. Пока этого нет, замечается спад боевой активности.

Напомним, что украинский генерал сделал прогноз по освобождению Херсона украинскими военными. Бои за город будут очень сложными.