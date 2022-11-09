Ракетный террор со стороны россиян: может ли Украина защититься на 100%

Эксперты рассказали "Телеграфу", что Украина может противопоставить воздушных ударам

Зимой россия усилит удары по критической инфраструктуре Украины, так как у нее нет заметных успехов на фронте. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает FREEДОМ.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что мы можем этому противопоставить – и как минимизировать риски.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков обращает внимание, что мы пока не знаем, какими будут результаты генерального сражения – битвы за Херсон.

Без этого, отмечает он, строить какие-либо военные прогнозы невозможно.

"Чисто технически – поражение целей самыми лучшими системами ПВО составляет 80-90%. То есть из 10 ракет 1-2 всё равно достигают цели. Так что тут всё зависит от количества выпущенных ракет, дронов, барражирующих боеприпасов и так далее. Соответственно, абсолютно предотвратить разрушение инфраструктуры, куда массово будут направлены средства поражения, мы не сможем. К большому сожалению. Будем надеяться, верить в ВСУ, чтобы результат генерального сражения за Херсон был позитивным", – говорит эксперт.

Важно понимать, продолжает он, что у россиян вовсе не заканчиваются ракеты.

"Те же С-300 – ракеты "земля-воздух" — они переделали в "земля-земля". А их у россиян много. И они, скорее, будут жрать брюкву и картошку, чем останутся без ракет", – подчеркивает Олег Стариков.

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По словам эксперта, сперва по нам активно летели "Калибры", потом "Искандеры". Но сейчас их решили беречь, лупя по нам переделанными С-300 и теми же громадными и не особо точными Х-22.

"Почему россияне покупают ракеты у Ирана? В середине 80-х между СССР и США был заключен Договор о сокращении ракет малой и средней дальности. Чтобы остались ракеты дальностью до 500 км, а также стратегически – свыше 5 тысяч км. А вот ракеты дальностью от 500 км и до 5 тысяч были уничтожены и нами, и американцами. Не думали ведь, что будет такая война, – поясняет Олег Стариков. – А иранцы и северокорейцы развивали создание всех типов ракет, причем во многом благодаря помощи инженеров, почерпнувших советский опыт. Потому россияне сейчас и кинулись закупать ракеты у иранцев, в том числе Fateh-110 (дальностью до 300 км) и Zolfaghar (могут лететь до 700 км)".

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович акцентирует, что единственным средством защиты от воздушных ударов является развитая система противовоздушной обороны.

"В этом, помимо собственных возможностей, мы полагаемся на помощь зарубежных партнеров, которые уже присылают нам ЗРК NASAMS, IRIS-T, Aspide, Hawk.

К сожалению, этих поставок пока совершенно недостаточно, чтобы прикрыть наше небо (если это вообще возможно), но уже хотя бы в таком количестве они способны усилить нашу ПВО на определенных направлениях, – отмечает эксперт. – Ожидаем увеличения этих поставок".

Но если россия начнет широко применять иранские баллистические ракеты – это может сильно усложнить наше положение, предупреждает Денис Попович.

"Сбивать баллистические воздушные цели имеющимися у нас средствами ПВО – очень трудно, – поясняет он. – Идет переговорный процесс о поставке в наше распоряжение ЗРК SAMP-T, который теоретически может сбивать баллистические ракеты. Посмотрим, чем закончатся переговоры".