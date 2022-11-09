путину нужны мирные переговоры с Украиной: политолог рассказал, что думает Запад

Александр Палий объяснил "Телеграфу", почему кремль сейчас добивается паузы в войне

В первую очередь в мирных переговорах с Украиной заинтересована россия. И рф сегодня на политико-дипломатическом фронте делает все возможное, чтобы затянуть Украину в переговорный процесс. Это кремль делает с одной целью, чтобы выиграть время и подготовиться к новому нападению на Украину.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Александр Палий, комментируя новости в западных медиа и заявления некоторых политиков о необходимости сторонам садиться за стол переговоров, а также о якобы смягчении позиции Зеленского относительно диалога с путиным.

Напомним, ранее американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники, писало, что подталкивание Зеленского со стороны администрации Байдена к мирным переговорам с россией могло повлиять на позицию президента Украины по этому поводу.

"Москве нужны переговоры для того, чтобы восстановить свою армию. Ей нужны переговоры из-за того, что армия рф оказалась не столь боеспособной, как хотел путин. В частности, уже потеряна половина танков, четверть самолетов и т.д. И путину теперь необходимо концентрировать усилия, закрываться и усиливать армию к новому наступлению, чтобы использовать военные возможности, которые у Запада оказались, а у россии нет. Он хочет попробовать их скопировать, где-то что-то купить и подготовиться к новому раунду войны", — говорит эксперт.

По его словам, разговоры о готовности москвы к переговорам с Киевом это своего рода ловушка, чтобы выиграть время и нанести новый удар по Украине.

"А Украине же важно освободить свою территорию от врага и не оставить вражеских плацдармов на нашей территории, которые могли бы легко использоваться россией в будущем для разжигания нового раунда войны. Запад в свою очередь хочет какого-то примирения, но с уроком для россии, чтобы она даже больше не думала об агрессии. Поэтому Западу приемлема такая позиция, однако на условиях Украины. Имеется в виду вывод с территории Украины российских войск и т. д. Агрессор не должен получить никаких бонусов от агрессии. Это та политика, которую сейчас продвигает Запад и что принимает Украина. Здесь наши интересы с западными партнерами на 90%, а возможно и больше, совпадают", — отмечает Палий.

Напомним, на прошлой неделе советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Украину с тайным визитом. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком. Позже на брифинге он заявил, что войну в Украине должна закончить именно россия.

Также "Телеграф" писал, что, несмотря на слухи о том, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с россией, сейчас вероятность того, что они состоятся, крайне мала.