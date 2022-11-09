Вот, кто скупил всё из АТБ: украинец поразил сеть запасами на случай ядерной войны (видео)

Таких припасов блогеру хватит не на один месяц

На девятый месяц войны не утихает угроза ядерной войны, на фоне чего некоторые делают запасы, — кто просто покупает на всякий случай йодид калия, а кто-то готовится основательно.

Блогер из Украины, известный как "Выживальщик", снял на видео, какие лично он приготовил запасы на случай ядерной войны.

Он снял сравнительно небольшую комнатку, стены которой полностью занимают стеллажи.

Одних консервов Выживальщик скупил с сотни банок

На стеллажах и на полу расставлены десятки пачек сухих и влажных салфеток, коробки свечей, газовая плитка и баллоны для приготовления пищи, горелка, нержавеющая посуда, множество бутылок с водой и крупами, мука, соль, сахар, крупы, сушки, гранола, кукурузные хлопья, овсянка, печенье "Мария", десятки банок консервированных грибов, огурцов, перцев, фасоли и помидоров, мясные и рыбные консервы, сгущенка, соусы, ультрапастеризованное молоко.

Также он припас много продуктов долгого хранения

Не забыл и о вопросе гигиены и освещения

Также подготовил запасливый украинец и алкоголь, — домашнее вино, водку, коньяк и виски.

Стоит заметить, что такие внушительные припасы вызвали противоречивую реакцию украинцев, — одни отреагировали просто шуткой, другие признали, что сами имеют лишь минимальные припасы, а то и не имеют их вовсе, третьи же весьма справедливо заметили, что такое количество еды стоит больших денег, и среднестатистическому украинцу столько купить просто не по карману.

"Интересно, у меня одной ничего нет?", "Мать василева, надо хоть воды купить", "У меня сейчас будет паническая атака", "Вот почему в АТБ все закончилось", "Смотрю такие видео и меня охватывает паника: какого черта я так беспечно живу", "Я одна подумала, что это видеообзор складского магазина??", "У меня только алкоголь", "Это же на какую сумму? Я как-то неправильно живу"2, "Как в магазине", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что следует закупить на случай холодной зимы без отопления.