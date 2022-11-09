Оккупанты лишь один раз изменили тактику боев: ветеран объяснил, почему это хорошо для Украины

Российская армия воюет с украинцами на уровне 1941 года, в то же время ВСУ свои умения систематически совершенствуют

Украинские Вооруженные силы, уже девятый месяц мощно противостоящие полномасштабному вторжению россии, постоянно совершенствуют свои военные навыки в отличие от оккупационной армии. В свою очередь россияне, что не может не радовать украинцев, за всю войну изменили тактику боев только один раз.

Соответствующую информацию в своем интервью для телеканала "Мы-Украина" озвучил публицист, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что по сравнению с украинской армией россиян можно считать "необучаемыми".

По словам эксперта, такое развитие событий точно не может не радовать украинскую сторону.

"Россияне только один раз с начала полномасштабного вторжения серьезно изменили свою тактику. Это произошло тогда, когда они наконец-то осознали, что наскоком не получается, что блицкрига не будет, что это не "специальная операция", а полноценная война, вот когда они от этого наскока перешли к войне вдоль линии фронта. То есть такой, классической войны, в стиле Второй, а то и Первой мировой. Вот тогда однажды у них произошла существенная перемена. И после собственно больше ничего не происходило", – пояснил он.

Дикий также добавил, что как россияне вышли на уровень 1941 года, так они и продолжают воевать с украинцами дальше.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в двух украинских областях представители Службы безопасности Украины обнаружили людей, которые сотрудничают с российскими военными, даже во время активных боевых действий. Диверсионно-разведывательная группа врага планировала убийство командиров Сил специальных операций ВСУ.