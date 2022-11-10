Почему Байден заговорил о переговорах Украины с путиным: эксперт назвал неожиданную причину

Международник Александр Краев объяснил "Телеграфу", чем Киев так испугал своих союзников

США никак не подталкивают Украину к переговорам с россией на невыгодных для Киева условиях. А призывы высокопоставленных чиновников Штатов и президента Джозефа Байдена о необходимости диалога с кремлем являются в основном попыткой Белого дома успокоить западных партнеров Украины.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Напомним, выступая в Вашингтоне на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в Штатах, Байден позволил себе ремарку, которая вызвала беспокойство у многих украинцев. "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с россией", - отметил он, в дальнейшем отказавшись шире объяснить свою позицию.

"На самом деле пока это попытка Байдена с помощью нас успокоить союзников, но так, чтобы мы не делали уступок. Надо на это смотреть комплексно. Нам не говорят напрямую, мол, начинайте переговоры. Параллельно с тем, как американцы и Запад говорят о том, что необходимые переговоры, они постоянно добавляют очень важную фразу — "Когда начинать переговоры, должна определить Украина". Штаты указывают на сам факт, что переговоры так или иначе нужны. Но время их начала и условия их старта определяет Украина", — говорит эксперт-международник.

Кроме того, он также напомнил и о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс не примет тот мир, который будет заключен на условиях россии, даже если его подпишет Украина.

"То есть на самом деле призыв к переговорам не является призывом самим по себе. Это признание общеизвестного факта, что в конце концов нужно поддерживать какие-то дипломатические отношения. Нужно понимать, что любая война заканчивается за столом переговоров. Потому что не было еще ни одной войны, когда все просто посреди боя взяли и разошлись. Наш президент немного испугал европейцев, когда заявил, что с момента последнего обстрела энергетической инфраструктуры с путиным говорить нельзя. Такое европейцев испугало по одной простой причине — они уверены, как только закроются последнее переговорное окно, путин ударит "ядеркой". И они уверены, что ядерным оружием путин ударит не по Украине, а по Европе. Они слушают, что говорит путин, а он заявляет, мол, мы воюем с Западом, мы воюем с Европой", — аргументирует Краев.

Поэтому, по мнению эксперта, в Европе боятся, что когда закроются даже возможности ведения переговоров с рф, это якобы автоматически начнет "ядерный армагеддон".

"Поэтому фактически эта фраза Байдена и подобные заявления от других мировых лидеров они о том, что так или иначе переговоры нужны. Это слова о том, чтобы мы были более умеренными в своей риторике. Вот и все", — заключает он.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на слухи о том, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с россией, сейчас вероятность того, что они состоятся, оценивается, как крайне мала.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя отказ Украины от переговоров с путинским режимом, заявлял, что Киев может вернуться в переговорный процесс из россии исключительно при условии соблюдения всех предварительно высказанных требований.