ВСУ успешно продвигаются на Юге: Зеленский сказал, сколько населенных пунктов освободили (видео)

Президент поделился результатами оборонной операции

После сообщения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об успехах на херсонском направлении хорошими новостями с Юга поделился и президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, уже освобождены десятки населенных пунктов.

Об этом глава государства сказал в ежедневном обращении в четверг, 10 ноября. Вместе с тем, он напомнил, что за каждый поднятый желто-голубой флаг мы должны благодарить украинских защитников.

Так, Зеленский сообщил об освобождении десятков городов и сел и поблагодарил всех защитников.

"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение", — заявил президент.

Он добавил, что нужно помнить о цене, которая заплачена за это продвижение. Зеленский подчеркнул, что это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят оккупантов.

Как сообщалось, ранее президент шокировал разницей потерь оккупантов и украинцев на фронте. Владимир Зеленский назвал впечатляющую цифру.

Напомним, на фоне продвижения украинских сил к Херсону в Financial Time пояснили, куда после освобождения города смогут долетать ракеты, поставляемые Украине Западом.