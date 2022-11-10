Освобождал Лиман: погиб активист из Славянска Виталий Киркач-Антоненко

У бойца осталась беременная супруга

На сватовском направлении фронта, где продолжаются бои, погиб украинский военнослужащий, общественный деятель Виталий Киркач-Антоненко родом из Славянска Донецкой области. У мужчины осталась супруга, которая сейчас ждет их первенца.

Об этом сообщила в Facebook жена погибшего Наталья Киркач-Антоненко в четверг, 10 ноября. По ее данным, боец погиб в бою с врагом в среду, 9 ноября 2022 года. Он стал на оборону страны с первых дней полномасштабного вторжения.

Женщина написала, что это непоправимая потеря для патриотического движения Донецкой области.

"Мы встретились в Донецке в 2004 году на выборах. Наша общая проукраинская позиция сблизила нас на всю жизнь. Мое сердце разрывается от опустошения и ужаса перед будущей жизнью, в которой нет самого светлого человека, которого я когда-либо встречала", — говорится в сообщении Натальи.

Сейчас супруга погибшего защитника беременна. Роды ожидаются примерно через полгода. Совсем недавно Виталий публиковал в своих соцсетях трогательное фото с беременной женой во время визита в Киев.

Супруга погибшего бойца сейчас находится в положении

По данным портала kramatorskpost, военнослужащий территориальной обороны Виталий Антоненко-Киркач — активист ВО "Свобода" с 2008 года, кандидат от этой партии в выборах, один из организаторов факельных шествий в Славянске в честь дня рождения Степана Бандеры. До полномасштабного вторжения рф вместе с супругой занимались творческой деятельностью — производством эксклюзивных глиняных и фарфоровых украшений. Изделия продавались на международный рынок, часть вырученных средств пара отдавала на нужды армии.

Ранее сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Австралии 40-летний Тревор Кьелдал.