"Договорняк" вышел из-под контроля: в российских телеграм-каналах истерика из-за бегства военных рф из Херсона

"Ура-патриоты" почему-то были уверены, что российским убийцам и насильникам позволят "мирно" покинуть город

В связи с бегством российских войск из временно оккупированного Херсона в "патриотических" пабликах, которые еще недавно по-людоедски смаковали ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, стоит истошный вопль и скулеж, но теперь уже другого толка.

"Спасите пацанов!" "Бьют в спину", "Противник бьет по переправам", "Стреляет по сути в спину", — пишут путиноиды, явно позабыв, что это их войска вторглись в Украину, а не наоборот. И что с захватчиками может быть только один разговор – ликвидация. Не важно, в спину или в "пузо", главное – насмерть.

Бредни российских пабликов

Тем более, что желавшие сохранить себе жизнь военные давно сдались бойцам ВСУ, и осталось только отребье, которое хочет и дальше воевать за своего фюрера. Теперь у него появилась прекрасная возможность даже отдать жизнь за путлера и показать свою преданность "во всей красе".

Интересно, что в больном воображении некоторых "ура-блогеров" возникла фантазия о том, что между руководством Украины и рф был некий "договорняк".

Дескать, существовала договоренность о том, что орки "плавно отходят", а ВСУ "медленно входят" в Херсон ко всеобщей радости и удовольствию.

"мягкий отход" стал "жестким быстрым отступлением"

Конечно, трудно понять, откуда взялась подобные бредни – как можно договариваться с врагом, которые бомбит твои города и убивает мирных жителей? При этом договариваться о спасении жизней потенциальных убийц и насильников, которыми, как показали месяцы войны, является российская армия.

В общем и целом, судя по интонации блогеров, российское "отступление" превратилось в "драпание" и "убегание" "второй армии мира" от ВСУ.

При этом, что характерно, даже при бегстве росармия остается верной себе: ее больше занимает не спасение жизни своих солдат, а "жлобское" стремление не оставить украинским войскам своей техники.

При этом в ход идет "наука от хуситов" – йеменских повстанцев, которые хорошо научились сжигать военную технику (ничего другого они просто не умеют делать). Теперь русским "доблестным" вооруженным силам предлагается запастись ветошью, бензином и спичками, и действовать "по-хуситски".

"африканская" наука для солдат рф

В итоге приходится печально констатировать: за последние десятилетия некогда боеспособная армия, гордившаяся победами над фашистами, превратилась в некое подобие африканских головорезов, от которой можно ждать только убийств, грабежей и поджогов.

А с подобными бандитами может быть только один разговор – ликвидация. Что успешно и осуществляют ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на попытки путинских вояк "поджечь все", украинским воинам остается большое количество их техники, которая даже получила шуточное название "российский ленд-лиз".