Зимней "передышки" на фронте не будет? Военные аналитики оценили положение ВСУ

То, что изначально оценивалось как большой минимум для армии, может быть использовано нашими защитниками в позитивном ключе

Несмотря на любовь российских военнослужащих воевать зимой, у Вооруженных Сил Украины есть все возможности не взирать на погоду, даже когда в нашу страну полноценно придет зима. Вполне вероятно, что холодная погода не повлияет на продвижение украинцев, а боевые действия не слишком поутихнут на самых напряженных направлениях.

Такое предположение высказывают аналитики Института изучения войны (США), передает "Телеграф". Они считают, что на Западе неверно расценивают зимы, как возможности для передышки обеим сторонам, а также времени на подготовку к большим переговорам между Украиной и рф.

Специалисты соглашаются: некоторой технике может понадобиться улучшение — для продолжения работы в морозный период, но в остальном украинские военные намного лучше готовы к зимы, нежели российский противник.

"Зимняя погода может доставить непропорциональных убытков плохо оснащенным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченная украинская армия вряд ли прекратит свое контрнаступление из-за прихода зимы и, вероятно, сможет воспользоваться промерзшей местностью, чтобы передвигаться легче, нежели в осенние осенние месяцы", — пишут в свежей сводке ISW.

Также специалисты подчеркивают: любые прекращения активных боев будут скорее связаны с материально-техническими проблемами, а также достижения кульминационных точек в военной кампании обеими сторонами. Тем более, что армия рф достигла своей "кульминации" в попытке оккупации Украины еще несколько месяцев назад, быстро перейдя к обороне захваченных земель.

Что же происходит на отдельных участках фронта прямо сейчас, вы можете узнать в материале "Телеграфа", где мы анализируем свежие карты боев в Украине.

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