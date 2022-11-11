"Горячая" зима на фронте, новые обстрелы и угроза с моря: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Утро пятницы, 11 ноября, оказалось беспокойным для украинцев, — ночью в большинстве регионов звучала тревога и некоторые даже слышали взрывы.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.

Ночные обстрелы

Оккупанты ночью обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры, сообщил председатель ОВА Сергей Борзов. По его словам, жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.

Также ночью слышали взрывы в Николаеве и Харькове.

Кроме того, оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину, под обстрелами были Марганецкая, Никопольская и Мировская общины. Туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших. Поврежден колледж и жилье.

Прогноз для ВСУ на зиму

Зимняя погода может нанести непропорционально большой ущерб плохо оснащенным российским войскам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские войска вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности для более легкого передвижения, чем это было бы возможно в грязные осенние месяцы, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Министр обороны Алексей Резников также рассказал, что ВСУ используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления, а после зимы еще и будут усилены тысячами солдат, которые сейчас проходят военную обучение в Британии.

Отключение света

В Украине 11 ноября аварийные отключения электричества пока не предусматриваются.

С 05.00 до 23.00 режим плановых отключений будет действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. С 15:00 до 20:00 он будет применен во всех других областях Украины, сообщает "Укрэнерго".

Угроза с моря

Несколько дней подряд в Черном море были российские корабли, однако ракетоносители находились в точках дислокации — сейчас два ракетоносителя выведены на боевое дежурство. У них на вооружении 16 ракет типа "Калибр", сообщает оперативное командование "Юг".

Зеркальная дата

В пятницу выпадает особенная так называемая зеркальная дата – 11.11.2022. Это будет странный и несколько мистический день. Возможен срыв договоренностей и сложностей с партнерами. Многие из нас испытают эмоциональное напряжение.

Подробнее, чего ждать, читайте в прогнозе нумеролога.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 261: украинская армия освобождает юг страны.