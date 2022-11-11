Есть одно условие: Байден рассказал, когда война в Украине будет закончена

Конфликт не будет разрешен, пока на территории Украины находятся российские оккупанты

Полномасштабная война в Украине длится 261 день. Президент США Джо Байден озвучил одно условие, при котором она наконец могла бы прекратиться.

Американский лидер считает, что разрешения конфликта не может быть до тех пор, пока российские оккупанты находятся на территории нашей страны и пока путин не примет решение, чтобы вывести их. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами у Белого дома пишет издание Euractiv.

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент россии владимир путин не выведет силы из Украины", — сказал президент США журналистам.

Напомним, что активные обсуждения сроков окончания войны в Украине продолжают набирать обороты. Многие эксперты уже высказались по этому поводу, дали свои прогнозы и назвали главные условия.

К примеру, военный эксперт Олег Жданов считает, что одним из основных условий для скорейшего окончания войны в нашей стране является своевременная поставка оружия украинским военным. Эксперт отмечает, что война могла закончиться и до конца текущего года, однако нехватка вооружения стала большим препятствием для этого.