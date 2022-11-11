Отступление рф из Херсона: как дальше будет развиваться ситуация - прогноз эксперта

Российская армия сосредоточила достаточно серьезную группировку войск в Херсонской области

Командование российской армии заявило об отводе войск с правобережной части Херсонской области. Теперь, по словам оккупантов, их защита будет построена на левом берегу. В тоже время, в Украине заявляют, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако, как отмечает военный эксперт Владислав Селезнев, даже если россия задумала информационную провокацию, вытеснение захватчиков на левый берег Днепра является только вопросом времени.

В интервью изданию OBOZREVATEL эксперт рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация вокруг Херсонской области.

"С левым берегом все гораздо сложнее. Кстати, план, озвученный публично, абсолютно взвешенный и рациональный с военной точки зрения, потому что 32 тыс. военных – это вся соль русской армии, собранная в рамках так называемой специальной военной операции", — рассказал Селезнев.

По информации эксперта, в это число входят весьма боеспособные подразделения российской армии. Они являются серьезной силой, которую по его словам, россия бы могла использовать и на других участках фронта, например, на востоке или севере. Однако пойдут ли на это командующие оккупационными войсками, пока неизвестно.

"Но в любом случае укрепленные позиции на левом берегу будут достаточно серьезным препятствием для дальнейшего контрнаступления украинских сил обороны, если россияне пойдут с правого на левый берег", — отметил єксперт.

По мнению Селезнева, идеальным вариантом развития событий для ВСУ было бы полное уничтожение данной группировки российских войск на правом берегу. Однако предварительно необходимо ликвидировать все логистические маршруты, чтобы армия рф не смогла отступить.

"То есть создается своеобразный котел, чтобы военные рф не могли ни отступать, ни поставлять в достаточном количестве материально-технические средства для обеспечения действий оккупантов на правом берегу Днепра", — считает Селезнев.

Напомним, ранее мы писали о том, что пока ВСУ ведут контрнаступление российские войска начали окапываться даже в Крыму.

Также мы сообщали о том, что из-за отступления армии рф с правобережья Херсонской области в российских телеграм-каналах началась настоящая паника.