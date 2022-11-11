Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ бронированный автомобиль

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Указанное подразделение ГУР выполняет боевые задачи на наиболее критических участках фронта.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.