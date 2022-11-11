Оставалась неделя до свадьбы: война забрала жизнь военного из Винницы

Военный погиб во время выполнения боевого задания

Полномасштабная война, которую россия развязала против Украины, продолжает забирать жизни наших военных. Стало известно о смерти военнослужащего из Винницы Виталия Астена. Храбрый воин, ставший на защиту своей родины, погиб в возрасте 28 лет.

Издание "Факты" сообщает, мужчина пошел служить в ВСУ, в воинскую часть А7338, с самого начала войны, до этого несколько лет работал в городских электрических сетях электромонтером. А 27 октября Виталий Астен погиб во время выполнения боевого задания.

Старшая сестра погибшего воина Татьяна Свитайло опубликовала на своей странице в Facebook трогательный пост, посвященный Виталию. В нем она сообщила, что через неделю у ее брата должна была состояться свадьба с его девушкой Дарьей.

"Навеки 28… Единственный сын, брат, племянник и дядя, внук, кум, друг и товарищ побратим, одноклассник и… через неделю — жених. Может ли быть больше мечтаний, планов, чем у молодого парня, которому только исполнилось 28 лет. Может ли быть больше жажда жизни, когда ты только что поступил в вуз, тебя ждет больная мама, а невеста готовится к вашей свадьбе?", — написала Татьяна.

Родственница погибшего рассказала, что последние дни только и было разговоров о женитьбе военного. Вся семья готовилась к свадьбе Виталия и в предвкушении ждала этого дня, чтобы поздравить молодоженов.

"Ты вручил мне на свадьбу роскошное постельное белье, и я тоже искала для тебя лучший свадебный подарок в эти дни. И теперь мы таки приехали к тебе все, как планировали. Прости за все, прости меня, братик. Мы спасли тебя в 2014-м: искали тебя, реанимобиль, донорскую кровь для тебя и спасли. На этот раз все пошло не так", — отметила Татьяна.

Напомним, что в боях с оккупантами погиб воин ВСУ с Днепропетровщины. У военного остались жена и дочки-близняшки и сын.