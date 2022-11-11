путин не устал от войны: Зеленский объяснил, когда можно будет говорить с россией

путин продолжает говорить на языке ультиматумов

Сейчас можно смело сказать, что владимир путин не устал от войны, а говорить о дипломатии с россией сейчас нет никакого смысла. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нет признаков того, что рф готова закончить эту кровопролитную войну, а наоборот, путин готов ее продолжать.

"Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только кремль, только один человек, возглавляющий российскую федерацию, не устал от этой войны. Он (путин — ред.), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны", — сказал президент.

По словам Зеленского, когда все же рф придет к тому, что будет положить конец войне, мы это "почувствуем и увидим".

"Одних слов недостаточно — остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников", — говорит Зеленский.

Также Зеленский отметил, что пока путин говорит на языке ультиматумов, ни о какой дипломатии с рф и речи быть не может.

Напомним, что ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, в каком случае дискуссия с россией будет возможна, а также высказался относительно того, что Запад якобы оказывает давление на Украину в вопросах мирных переговоров с рф.