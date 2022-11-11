Перед войной прокурор Черниговщины Василина раздерибанил земли стратегического военного объекта, - СМИ

За исчезновением стратегического полигона стоит фигура одиозного прокурора Черниговщины, а именно Сергея Василины

При участии прокурора Черниговской области Сергея Василины земли Батуринского полигона и воинской части, расположенные на стратегической трассе М02 или "московской трассе", накануне российского вторжения были незаконно отчуждены без согласования с Минобороны. Это позволило оккупантам в марте легко добраться до окрестностей Киева.

Об этом пишет издание "Олигарх" в статье "Земельная махинация Василины. Как прокурор Черниговщины раздерибанил 800 га военного полигона".

По информации издания, в 2021 году сразу после назначения прокурором Черниговской области Сергея Василины, Черниговская ОГА "начала действия по изъятию земель и изменению их целевого назначения. Результатом этого стала безвозмездная передача более 500 га земель в частную собственность физическим лицам для ведения личного хозяйства".

"Все указанные действия с землями полигона производились с полным игнорированием требований закона. Черниговская ОГА изымала земли государственной собственности и изменяла их целевое назначение, не имея на это предусмотренных Земельным кодексом Украины полномочий. Кроме того, эти действия не согласовывались с Министерством обороны Украины, как это предусмотрено Законом Украины "Об использовании земель обороны", — говорится в статье.

Более того, издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что "в течение трех лет Квартирно-эксплуатационный отдел города Чернигов и одна из воинских частей неоднократно обращались в Черниговскую ОГА об отнесении земель бывшего военного полигона в сферу управления Минобороны Украины. Но тогдашнее руководство Черниговской ОГА эти обращения упорно игнорировало. Видимо, чиновники поступали так, поскольку имели свои планы и высокую материальную заинтересованность в "дерибане" почти 800 га земли".

"При отсутствии каких бы то ни было законных оснований Черниговская ОГА в течение 2021 года выдала распоряжение о предоставлении 333-м физическим лицам разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу в собственность по 2 га земельных участков из состава земель полигона, а также утвердила 253 проекта землеустройства по отводу этих земельных участков в собственность для ведения личных крестьянских хозяйств", – говорится в статье.

"На самом деле никакие мелкие собственники земли полигона так и не получили, ведь все происходившее было очередной коррупционной схемой, разработанной при активном участии прокурора области Сергея Василины, который уже давно заработал себе реноме человека, использующего служебное положение не для служения закону, а для обогащения своего "семейного бизнеса", — говорится в статье.

По информации издания, участки массово были отчуждены у новых собственников в пользу очень ограниченного круга физических лиц-землевладельцев. И сейчас эти участки в черную, без договоров аренды и каких-либо других правовых оснований обрабатываются и используются для ведения прибыльного товарного сельскохозяйственного производства. В то же время Прокуратура области не приняла никаких мер, чтобы остановить нарушение закона.

"Как результат земли стратегического военного объекта используются для обогащения ограниченного круга лиц близких к прокурорскому высокопоставленному должностному лицу. И так будет продолжаться и дальше, если власть и правоохранительные органы не будут наконец-то очищены от дельцов типа Василины", — заключает издание.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Василина спровоцировала в Чернигове "песочный кризис". С помощью уголовных производств он сделал так, что ни одна компания в области просто больше не могла добывать песок. На расчищенное место он завел подконтрольную ему фирму "Святой грааль 777", которая стала монополистом по поставкам песка в Чернигов.

Кроме того, во время работы в Запорожской областной прокуратуре, как выяснили журналисты-расследователи, строительные компании жены Василины выигрывали почти все тендеры по государственным и коммунальным заказам.