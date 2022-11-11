"Белый" билет в Украине: какие его категории дают освобождение от мобилизации

На освобождение от службы и отсрочку можно рассчитывать только с определенными заболеваниями.

"Белый" билет может предоставить отсрочку и освобождение от мобилизации в ряды ВСУ, но такое право имеют не все военнообязанные. Какие бывают категории годности, что они означают и кто может не беспокоиться при вручении повесток, — объяснил адвокат адвокат Дмитрий Цыплинский.

Ограниченная пригодность в мирное и военное время

"Белый" билет категории В дает статус ограниченной пригодности. Получить его можно, имея в анамнезе следующие болезни:

кишечные инфекционные заболевания;

педикулез;

гельминтоз;

заболевания кожи, слизистой или нервной системы, вызванные вирусами;

последствия паразитарных и инфекционных заболеваний.

Следует отметить, что категория В освобождает от службы только в мирное время. Во время военного положения даже с таким билетом могут вручить повестку. Конечное решение принимает медицинская комиссия, которая решает, что может делать человек, а что нет.

Временная непригодность: болезни, термины

"Белый" билет с категорией Г получают мужчины, перенесшие острые хронические заболевания. Поводом к получению временной негодности могут также стать хирургические вмешательства, травмы, нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата.

Из-за состояния здоровья мужчины с вышеперечисленными проблемами освобождаются от мобилизации на период от 6 до 12 месяцев. После окончания отсрочки проводится повторное медицинское обследование, в результате которого военнообязанный получает выводы о пригодности или непригодности к службе.

Полная непригодность: что это значит

Категория Г включает в себя тяжелые болезни и полностью освобождает от службы в армии: как в военное время, так и во время войны.

"Белый" билет категории Г могут получить лица, страдающие:

тяжелыми венерическими болезнями (ВИЧ, сифилисом),

тяжелой формой сахарного диабета;

язвой желудка;

тяжелыми психологическими болезнями (шизофренией, эпилепсией, умственной недостаточностью);

прогрессирующими заболеваниями зрительного и слухового аппарата;

отсутствующими жизненно важными органами, конечностями;

диагностированной глухотой и слепотой.

По словам адвоката, справка из частной клиники не всегда считается поводом для освобождения от призыва. Вывод может помочь установить диагноз. Конечное решение принимает ВЛК. Призывники осматриваются хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, оториноларингологом, невропатологом, офтальмологом, психиатром.

Раньше мы писали, в каких случаях можно законно отказаться от повестки.

Также сообщалось, какое наказание может ожидать отказавшихся прийти в военкомат.