С путиным говорить нет смысла: Кондратюк объяснил заявления Запада о переговорах с россией

Переговоры Украины и россии в настоящее время невозможны

Заявления представителей западных стран о возможности проведения переговоров между Украиной и россией направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию, поскольку там понимают, что вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным нет смысла.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, на Западе весьма "наивно" оценивают отношения между россией и Украиной, что особо ярко проявилось в реакции на захват Крымского полуострова.

"Запад должен показать своим избирателям, мол, мы делаем все возможное, чтобы остановить войну дипломатическими усилиями", — сказал он.

Вместе с тем Кондратюк подчеркнул, что даже самые пророссийские главы западных государств понимают, что сейчас с путиным говорить никакого смысла нет, поскольку если бы он хотел деэскалации конфликта, то уже вывел бы войска из Украины.

Он добавил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой могут произойти лишь после выполнения ряда условий, озвученных накануне президентом Владимиром Зеленским, среди которых возвращение Украине всех захваченных территорий, возмещение убытков, наказание военных преступников и гарантии, что повторного вторжения не будет.

"Иначе любые переговоры станут попыткой Кремля затянуть войну, взять передышку, чтобы с новыми силами и вооружениями уничтожать нас", — подчеркнул Кондратюк.

Больше об освобождении родной для шоумена Херсонской области, угрозе со стороны Беларуси и не только читайте в материале "Телеграф": Игорь Кондратюк: "В переговорах с россией прорывов не будет, пока мы не победим".