Война — день 263: ВСУ продолжают зачистку правого берега Днепра и готовятся к новому наступлению

Оперативно о главном 13 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 263 дня. Украинские военные продолжают зачищать правый берег Днепра от оккупантов, поскольку те уничтожили мосты, но могли оставить там значительную часть своей группировки позади. Вместе с Херсоном ВСУ уже освободили более 60 населенных пунктов и судя по всему не намерены останавливаться на достигнутом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон.

00:00 Жители Черкасс сообщают, что слышали звуки похожие на взрывы, официальной информации пока не поступало

Напомним, с информацией за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 260: оккупанты отступают на юге, ВСУ продвигаются на Херсонщине".

О событиях 11 ноября читайте в сводке: "Война — день 261: украинская армия освободила Херсон".

Информация за 12 ноября доступна в материале: "Война — день 262: ВСУ уже зашли в Херсон, но бои на правом берегу Днепра продолжаются".